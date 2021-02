Amici 20: Arisa sostituisce Elisabetta con Gaia, la decisione piace solo a metà (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non mancano le critiche dopo l’ultima puntata del day time di Amici 20 in onda oggi 12 febbraio 2021 su Canale 5. Per chi non lo sapesse, Arisa ha deciso di sostituire la cantante Elisabetta, che era entrata su volontà di Rudy nella scuola al posto di Arianna ( vincendo la sfida). Questa decisione ha provocato una sorta di malcontento nel pubblico che fa notare come questa decisione sia parecchio discutibile. Arisa l’ha motivata a Elisabetta dicendo che non sarebbe in grado di portarla avanti nel percorso seguendola bene in vista del serale visto che a breve si dovrà assentare per gli impegni con Sanremo. Ed è stata questa anche una delle motivazioni che il pubblico non ha gradito. In molti hanno fatto notare che se stai partecipando ad Amici, dovresti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non mancano le critiche dopo l’ultima puntata del day time di20 in onda oggi 12 febbraio 2021 su Canale 5. Per chi non lo sapesse,ha deciso di sostituire la cantante, che era entrata su volontà di Rudy nella scuola al posto di Arianna ( vincendo la sfida). Questaha provocato una sorta di malcontento nel pubblico che fa notare come questasia parecchio discutibile.l’ha motivata adicendo che non sarebbe in grado di portarla avanti nel percorso seguendola bene in vista del serale visto che a breve si dovrà assentare per gli impegni con Sanremo. Ed è stata questa anche una delle motivazioni che il pubblico non ha gradito. In molti hanno fatto notare che se stai partecipando ad, dovresti ...

