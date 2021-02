Zona gialla e arancione, cambiano colore 4 regioni (Abruzzo, Toscana, Sicilia e Puglia). Spostamenti tra regioni, restano divieti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono attualmente in Zona gialla la Provincia autonoma di Trento e 16 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono attualmente inla Provincia autonoma di Trento e 16, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - repubblica : ?? Coronavirus, le Regioni chiedono al governo di prorogare il divieto di spostamento, anche per zona gialla - Corriere : ?? Per il Cts i ristoranti possono riaprire a cena - HeyThereTana : Zona gialla e vaccinata, è il momento giusto per essere nuovamente delusa da Tinder? - allmytimehere : RT @giallatantogaia: vi spiego come mi comporto in base al colore delle zone: zona rossa: non esco mai zona arancione: non esco mai zona g… -