Traffico Roma del 11-02-2021 ore 10 | 00

(Di giovedì 11 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati lunghe code per lavori sulla Cassia bis tetra Castel de’ ceveri Il Grande Raccordo Anulare versosul raccordo poi particolarmente trafficato il garante tranord e Appia con rallentamenti sulle due carreggiate rallentamenti anche tra l’uscita per Fiumicino e la Colombo verso l’appia rallentato ilsulla Tangenziale Est e tra Tiburtina ai campi sportivi verso Trionfale code a San Giovanni per un incidente in via Aosta nei pressi di piazza Re diuna situazione in zona che si aggiunge agli spostamenti già penalizzati dai cambiamenti alla viabilità tra via Nola e dove lo ricordiamo da inizio settimana si circola senso unico di marcia in direzione San Giovanni segnalate poi code sul viadotto della Magliana per i lavori tra via del pattinaggio ...