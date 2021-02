Scienziate e Paesi in via di sviluppo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oggi si celebra la “Giornata Internazionale delle donne nella scienza”, patrocinata dalle Nazioni Unite attraverso le sue due articolazioni dell’Unesco e di “Un Women”, l’ente dell’Onu per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile. Ci sono molti modi per sottolineare l’importanza di questa giornata e lo faccio iniziando con il riferimento a quattro premi Nobel, un uomo e due donne e per dimostrare come Nord e Sud del mondo possano trovare nelle scienze un potente fattore di sviluppo umano. Una testimonianza del Nobel Amartya Sen Amartya Sen, Nobel per l’economia, in un saggio che uscirà presto in una rivista (edita da Springer e il Mulino) sul tema “Pandemics, Women and the Global South“ racconta una parte della sua vita. In particolare come la stessa sia stata salvata quando egli era diciottenne per la cura di un tumore con la radioterapia che Marie Curie ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oggi si celebra la “Giornata Internazionale delle donne nella scienza”, patrocinata dalle Nazioni Unite attraverso le sue due articolazioni dell’Unesco e di “Un Women”, l’ente dell’Onu per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile. Ci sono molti modi per sottolineare l’importanza di questa giornata e lo faccio iniziando con il riferimento a quattro premi Nobel, un uomo e due donne e per dimostrare come Nord e Sud del mondo possano trovare nelle scienze un potente fattore diumano. Una testimonianza del Nobel Amartya Sen Amartya Sen, Nobel per l’economia, in un saggio che uscirà presto in una rivista (edita da Springer e il Mulino) sul tema “Pandemics, Women and the Global South“ racconta una parte della sua vita. In particolare come la stessa sia stata salvata quando egli era diciottenne per la cura di un tumore con la radioterapia che Marie Curie ...

MaggioreSimona : RT @HuffPostItalia: Scienziate e Paesi in via di sviluppo - HuffPostItalia : Scienziate e Paesi in via di sviluppo - Key4biz : L'italia risulta uno dei Paesi in Europa con il tasso percentuale più basso di donne scienziate e ingegneri. Guar… -