Rai contro Mediaset | nel mirino c’è di nuovo Striscia la Notizia | arriva la querela

(Di venerdì 12 febbraio 2021) È guerra aperta tra Rai e, l’ultimo servizio andato in onda sul programma satiricolaha mandato su tutte le furie alcuni volti storici dell’emittente che hanno chiesto alla dirigenza di viale Mazzini una presa di posizione netta. Non è la prima volta che la Rai si trova a fronteggiare una situazione simile con il programma di Antonio Ricci, è ancora fresco lo sdella scorsa primavera che vedeva protagoniste Giovanna Botteri e Michelle Hunziker. RaiTutto è partito dallo spazio satirico di Pinuccio che si è recentemente concentrato su quelle che ha definito le “Spese pazze” del servizio pubblico nella sede a New York. Secondo l’inviato di, i costi della sede estera si aggirerebbero intorno ai 4milioni ...

loff2 : @LucaBizzarri Sai che se avessi fatto tutti questi post contro una lega o un fratelli d’Italia al 33% invece che co… - i_bryony : RT @mariazang_: Un vero peccato mettere #luiepeggiodime contro #CheDioCiAiuti6. Gran potenziale che meriterebbe un interessante seguito, se… - BubuCorno : RT @mariazang_: Un vero peccato mettere #luiepeggiodime contro #CheDioCiAiuti6. Gran potenziale che meriterebbe un interessante seguito, se… - mariazang_ : Un vero peccato mettere #luiepeggiodime contro #CheDioCiAiuti6. Gran potenziale che meriterebbe un interessante seg… - maio_pie : @officialmaz Benatia chiamato marocchino di merda in diretta nazionale Il vice direttore della tua rai che sputa v… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai contro

... DISTANZE MANTENUTE Alla fine del terzo quarto la Reyer Venezia conduce 61 - 65la Virtus ... dunque, la diretta tv di Virtus Bologna Venezia verrà trasmessa suSport + HD, canale disponibile ...Servizi in cui 'Pinuccio' punta il dito'le spese pazze' delle sedi esteree, per quanto riguarda la sede di New York in particolare, parla di 'tre appartamenti per gli inviati', come se ...È guerra aperta tra Rai e Mediaset, l’ultimo servizio andato in onda sul programma satirico Striscia la Notizia ha mandato su tutte le furie alcuni volti storici dell’emittente che hanno chiesto alla ...Nel servizio, proprio l’inviato punta il dito sulle presunte spese assurde dell’emittente pubblica a New York. E’ ancora Rai contro Mediaset, con la tv pubblica che sta preparando tutte le carte per ...