Pugliese | nel Lazio 4 5 mln per nuove destinazioni e idee viaggio

Roma – Pubblicato oggi sul Bur della Regione Lazio il testo del bando dedicato alla promozione di nuove destinazioni turistiche e nuove idee di viaggio sulla base degli ambiti territoriali e tematici presenti nel Piano Turistico Triennale. "Investiamo 4,5 milioni di euro per il rilancio del nostro territorio- dichiara Giovanna Pugliese, assessora al Turismo e alle Pari Opportunita' della Regione Lazio- È fondamentale in questa fase far ripartire un settore che piu' di altri ha sofferto la crisi e, anche per questo, dobbiamo farci trovare pronti con prodotti turistici all'altezza delle sfide che ci attendono. Puntiamo sulla qualita' e sull'innovazione dell'offerta chiamando tutti a lavorare in sinergia". Le proposte progettuali dovranno prevedere la ...

