Psg-Bakaksehir | l’ispettore Uefa | da parte di Coltescu non ci fu razzismo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sul caso Psg-arriva la pronuncia del, dopo l’apertura del procedimento nei confronti delle presunte frasi razziste dell’arbitro. La relazione delspiega che non si trattò di. “Niente, nessuna discriminazione dadegli arbitri. Perché in romeno ‘negru’ vuol dire nero senza connotazioni offensive”. Questa la spiegazione. Il quarto uomo del match usò la parola “negru” solo per indicare che occorreva sanzionare il vice allenatore della squadra, il camerunese Webo, per identificarlo con più facilità tra i membri della panchina del Basaksehir. L’arbitroha commentato con le seguenti parole: “Grazie a tutti quelli che hanno presentato la notizia dal primo momento ...