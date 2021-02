Nexi-SIA, Di Stefano: “CDP Equity sarà investitore di lungo termine” (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ stato o sottoscritto l’accordo definitivo relativo all’operazione di fusione per incorporazione di SIA in Nexi. Una operazione che “conferma il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti quale investitore di lungo termine nelle reti infrastrutturali strategiche, commenta Piepaolo Di Stefano Chief Investment Officer di CDP e Amministratore Delegato di CDP Equity. L’operazione – sottolinea – “avrà come risultato la creazione, in un momento di consolidamento dell’intero settore, di un leader pan-europeo nei pagamenti digitali in grado di competere a livello internazionale”, “CDP Equity resterà azionista di riferimento della nuova realtà, contribuendo al processo di transizione digitale, a beneficio della competitività anche del tessuto produttivo italiano, che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ stato o sottoscritto l’accordo definitivo relativo all’operazione di fusione per incorporazione di SIA in. Una operazione che “conferma il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti qualedinelle reti infrastrutturali strategiche, commenta Piepaolo DiChief Investment Officer di CDP e Amministratore Delegato di CDP. L’operazione – sottolinea – “avrà come risultato la creazione, in un momento di consolidamento dell’intero settore, di un leader pan-europeo nei pagamenti digitali in grado di competere a livello internazionale”, “CDPresterà azionista di riferimento della nuova realtà, contribuendo al processo di transizione digitale, a beneficio della competitività anche del tessuto produttivo italiano, che ...

24finanza : Nexi, firma definitiva per la fusione con Sia. All’Antitrust Ue il filing Nets - DanieleSavare : RT @SIA_pressoffice: Continua il percorso di integrazione con Nexi:oggi è stato sottoscritto l’accordo definitivo relativo all’operazione d… - francogarna : Nexi-Sia, firmato l’accordo definitivo. Bertoluzzo: “Saremo leader in Europa” - SIA_pressoffice : Continua il percorso di integrazione con Nexi:oggi è stato sottoscritto l’accordo definitivo relativo all’operazion… - comunica_rp : Nexi-Sia, firmato l’accordo definitivo. Bertoluzzo: “Saremo leader in Europa” -