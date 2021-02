Neve imminente, arriverà anche in pianura e sulle coste. Le aree coinvolte (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ora ci siamo, l’irruzione fredda inizia a traboccare sull’Italia. L’aria molto fredda, che attraversa l’Europa da nord-est verso sud-ovest, è portata sulla nostra Penisola attraverso correnti di bora che iniziano ad entrare sull’Alto Adriatico e penetrare verso la Val Padana. Neve e grande gelo in arrivo su molte parti d’ItaliaGli effetti di questi primi refoli d’aria fredda si fanno sentire tra parte delle Adriatiche ed il Nord-Est per l’avvicinarsi del nucleo d’aria gelida. Ciò comporta un aumento delle nubi e qualche sporadico rovescio nevoso sui rilievi, ma con quota Neve in rapido abbassamento. L’aria fredda entrerà poi maggiormente nel vivo durante la giornata di venerdì, quando andrà a contrapporsi all’ultimo fronte atlantico, a cui si andrà ad associare una bassa pressione in evoluzione dalla Sardegna verso il Tirreno. La perturbazione ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ora ci siamo, l’irruzione fredda inizia a traboccare sull’Italia. L’aria molto fredda, che attraversa l’Europa da nord-est verso sud-ovest, è portata sulla nostra Penisola attraverso correnti di bora che iniziano ad entrare sull’Alto Adriatico e penetrare verso la Val Padana.e grande gelo in arrivo su molte parti d’ItaliaGli effetti di questi primi refoli d’aria fredda si fanno sentire tra parte delle Adriatiche ed il Nord-Est per l’avvicinarsi del nucleo d’aria gelida. Ciò comporta un aumento delle nubi e qualche sporadico rovescio nevoso sui rilievi, ma con quotain rapido abbassamento. L’aria fredda entrerà poi maggiormente nel vivo durante la giornata di venerdì, quando andrà a contrapporsi all’ultimo fronte atlantico, a cui si andrà ad associare una bassa pressione in evoluzione dalla Sardegna verso il Tirreno. La perturbazione ...

