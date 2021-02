Lancet sulla strategia Trump: "Usa avrebbero potuto evitare il 40% di morti per Covid" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli Stati Uniti avrebbero potuto evitare il 40% dei morti per Covid, se i tassi di mortalità del Paese corrispondessero a quelli di altre nazioni simili del G7. Così si è espressa una commissione di The Lancet istituita con il compito di valutare la politica sanitaria messa in atto da Donald Trump. Nella loro valutazione, gli esperti hanno condannato la risposta della precedente amministrazione Usa all’epidemia di Covid, sottolineando però anche lo stato di fragilità in cui versava il sistema sanitario americano. La spesa pubblica per la salute tra il 2002 e il 2009 è scesa dal 3,21% al 2,45%, circa la metà di quella in Canada e nel Regno Unito. Per determinare quante vite si sarebbero potute salvare, la commissione ha paragonato il tasso di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli Stati Unitiil 40% deiper, se i tassi di mortalità del Paese corrispondessero a quelli di altre nazioni simili del G7. Così si è espressa una commissione di Theistituita con il compito di valutare la politica sanitaria messa in atto da Donald. Nella loro valutazione, gli esperti hanno condannato la risposta della precedente amministrazione Usa all’epidemia di, sottolineando però anche lo stato di fragilità in cui versava il sistema sanitario americano. La spesa pubblica per la salute tra il 2002 e il 2009 è scesa dal 3,21% al 2,45%, circa la metà di quella in Canada e nel Regno Unito. Per determinare quante vite si sarebbero potute salvare, la commissione ha paragonato il tasso di ...

mariandres2014 : RT @HuffPostItalia: Lancet sulla strategia Trump: 'Usa avrebbero potuto evitare il 40% di morti per Covid' - GiampaoloScopa : Lancet sulla strategia Trump: 'Usa avrebbero potuto evitare il 40% di morti per Covid' - ontoxy : RT @HuffPostItalia: Lancet sulla strategia Trump: 'Usa avrebbero potuto evitare il 40% di morti per Covid' - HuffPostItalia : Lancet sulla strategia Trump: 'Usa avrebbero potuto evitare il 40% di morti per Covid' - NDroghe : @salviamoroma @imjustice1620 @HankChi18312342 @juanne78 @_Carabinieri_ @pdnetwork @Mov5Stelle @liberi_uguali… -