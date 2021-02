La videolettera di Riccardo Draghi: Caro Draghi, lei è il medico del pronto soccorso ma è la politica che deve resuscitare (Di giovedì 11 febbraio 2021) La videolettera di Riccardo Bocca: 11 febbraio 2021 Carissimo Mario Draghi, le invio questa videolettera perché tutti hanno potuto notare come il suo avvento nel campo della politica italiana sia stato accolto con ovazioni che non si sentivano almeno dai tempi dei Mondiali dell’82. Niente di cui stupirsi. Lei è autorevole, competente, esperto e soprattutto a perfettissimo agio nei luoghi delle decisioni vere: quelli, per intenderci, dove le telecamere non hanno diritto di accesso. Un profilo extra-large,molto difficile da sminuire nel parlamentino dei soliti talk show e tantomeno con qualche tweet. Gran parte dei politici, d’altronde, hanno indossato gli scarpini da corsa per arrivare primi a offrirle la loro disponibilità, e così pure molta stampa felice di poterla chiamare non ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) LadiBocca: 11 febbraio 2021 Carissimo Mario, le invio questaperché tutti hanno potuto notare come il suo avvento nel campo dellaitaliana sia stato accolto con ovazioni che non si sentivano almeno dai tempi dei Mondiali dell’82. Niente di cui stupirsi. Lei è autorevole, competente, esperto e soprattutto a perfettissimo agio nei luoghi delle decisioni vere: quelli, per intenderci, dove le telecamere non hanno diritto di accesso. Un profilo extra-large,molto difficile da sminuire nel parlamentino dei soliti talk show e tantomeno con qualche tweet. Gran parte dei politici, d’altronde, hanno indossato gli scarpini da corsa per arrivare primi a offrirle la loro disponibilità, e così pure molta stampa felice di poterla chiamare non ...

rra_1978 : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... #MassimoBoldi - MartaAbbiati : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... #MassimoBoldi - luisa_pacelli : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... #MassimoBoldi - 75simonetta : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... #MassimoBoldi - matildesjt : #ilmiocriticopreferito la tocca pianissimo ?????????????????????? @Riccardo_Bocca La videolettera di Riccardo Bocca: Massimo… -