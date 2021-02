Joss Whedon: Ray Fisher ringrazia Charisma Carpenter "Per essere stata coraggiosa" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo le accuse di Charisma Carpenter a Joss Whedon, Ray Fisher ha ringraziato l'attrice per il suo coraggio e per aver contribuito con la sua testimonianza alle indagini sul caso degli abusi sul set di Justice League. Ray Fisher ha ringraziato pubblicamente Charisma Carpenter dopo che l'attrice ha accusato pubblicamente il regista Joss Whedon di gravi abusi di potere perpetrati sul set di Angel e Buffy - l'ammazzavampiri. "Le sarò sempre grato per il suo coraggio e per aver fatto sentire la sua voce nell'indagine su Justice League" - ha scritto Fisher - "Leggete la sua verità. Condividete la sua verità. Proteggetela ad ogni costo." Ray Fisher aveva ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo le accuse di, Rayhato l'attrice per il suo coraggio e per aver contribuito con la sua testimonianza alle indagini sul caso degli abusi sul set di Justice League. Rayhato pubblicamentedopo che l'attrice ha accusato pubblicamente il registadi gravi abusi di potere perpetrati sul set di Angel e Buffy - l'ammazzavampiri. "Le sarò sempre grato per il suo coraggio e per aver fatto sentire la sua voce nell'indagine su Justice League" - ha scritto- "Leggete la sua verità. Condividete la sua verità. Proteggetela ad ogni costo." Rayaveva ...

