Europa in ritardo, caccia a 300 milioni di dosi Pfizer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Simone Pierini Sulla distribuzione dei vaccini orchestrata dall'Europa qualcosa è andato storto. E la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen non si è nascosta ammettendo in plenaria ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Simone Pierini Sulla distribuzione dei vaccini orchestrata dall'qualcosa è andato storto. E la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen non si è nascosta ammettendo in plenaria ...

Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news LEuropa fa autocritica sui vaccini: Siamo arrivati in ritardo #ultimora #today @diegorispoli ?… - TutankhatonEdit : RT @informapirata: 'Dall’Italia escono profitti per 23mld $/anno = perdite fiscali di >6,5 mld! In Europa 257 finiscono nei “paradisi fisca… - fiammiferaia49 : @Benny_signa L'Europa ha fatto una inversione ad U. Si è capito, in ritardo, che l'austerita' porta disoccupazione.… - eleration : RT @SardoneSilvia: ?? Oggi al Parlamento Europeo ho attaccato la Presidente Von Der Leyen per la pessima strategia sui #vaccini. In Uk già 1… -