Draghi nel solco di Conte La svolta green è in sintonia con il Dna del Movimento Per la M5S Fontana | “La Lega è inadatta a gestire il Recovery Il Mes non ci sarà”

"L'ambiente ce l'abbiamo nel Dna. Dai territori all'Europarlamento, passando per le Camere, non abbiamo mai smesso di dimostrarlo". Questa è la ragione per cui, secondo la deputata M5S Ilaria Fontana, capo area Territorio e vicepresidente del gruppo M5S alla Camera, il traguardo del "ministero della Transizione ecologica" non solo è importante, ma rappresenta "il suggello di una strada già tracciato grazie al nostro lavoro in Parlamento e al governo". Parliamo, dunque, di una vera e propria stella polare per voi. È un punto su cui non si transige? Sarebbe come chiederci di rinunciare a un organo vitale: l'ambiente ce l'abbiamo nel Dna. La pandemia ci ha confermato quanto sia centrale la cura, per gli ecosistemi e per le persone. E la sfida epocale del cambiamento climatico ci mette davanti a un bivio: da una parte l'economia lineare che ci sta portando al collasso, ...

