Covid, Rt sopra l'1% la Regione Abruzzo potrebbe tornare in Zona Arancione (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Aquila - "Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell'indice Rt, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Con questi dati, la Cabina di Regia che si riunirà domani non potrà che classificare l'Abruzzo in Zona Arancione". E' quanto dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. "Se l'ordinanza del ministro verrà pubblicata sabato (com'è probabile), la nuova disciplina scatterà da domenica 14. Purtroppo, la forte incidenza della variante inglese in alcune aree del territorio abruzzese, e in particolare nell'area metropolitana Pescara-Chieti (per la quale sono operative da oggi le misure restrittive contenute nell'ultima ordinanza presidenziale), sta facendo rapidamente risalire la curva ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Aquila - "Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell'indice Rt, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Con questi dati, la Cabina di Regia che si riunirà domani non potrà che classificare l'in". E' quanto dichiara il presidente della, Marco Marsilio. "Se l'ordinanza del ministro verrà pubblicata sabato (com'è probabile), la nuova disciplina scatterà da domenica 14. Purtroppo, la forte incidenza della variante inglese in alcune aree del territorio abruzzese, e in particolare nell'area metropolitana Pescara-Chieti (per la quale sono operative da oggi le misure restrittive contenute nell'ultima ordinanza presidenziale), sta facendo rapidamente risalire la curva ...

