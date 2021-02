Camera: Marcucci, 'Conte a Siena? Sarebbe meglio un candidato locale' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - Giuseppe Conte candidato a Siena nel collegio della Camera dove era stato eletto Pier Carlo Padoan? “Sostengo che nei collegi uninominali si debba guardare al territorio. Già non lo si fece con Padoan, secondo me se questa volta bisognerebbe che a quel territorio gli si desse un candidato locale, così si farebbe una bella cosa”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci a Un giorno da pecora. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - Giuseppenel collegio delladove era stato eletto Pier Carlo Padoan? “Sostengo che nei collegi uninominali si debba guardare al territorio. Già non lo si fece con Padoan, secondo me se questa volta bisognerebbe che a quel territorio gli si desse un, così si farebbe una bella cosa”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato Andreaa Un giorno da pecora.

