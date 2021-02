Bridgerton: questo è il segreto di bellezza di Daphne e delle sue labbra (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le labbra di Daphne in Bridgerton sono sempre in primo piano. Le avete viste? Impossibile dimenticarle, se avete visto la serie tv Netflix. Sono perfette: carnose, luminose. Magnetiche. Le labbra di Daphne (l’attrice Phoebe Dynevor) attraggono senza via di fuga, il bellissimo duca di Hastings (l’attore Regé-Jean Page). La bellezza di Daphne è al centro della storia di amore, rivalità, intrighi (e bellissimi costumi e acconciature capelli) di Bridgerton. Una serie calata nell’Inghilterra del periodo Regency (1811-1820). Ma con beauty look e segreti di bellezza assolutamente contemporanei. Come quello che vi sveliamo adesso e che appartiene alla protagonista Daphne (e alle sue labbra). Leggi su amica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lediinsono sempre in primo piano. Le avete viste? Impossibile dimenticarle, se avete visto la serie tv Netflix. Sono perfette: carnose, luminose. Magnetiche. Ledi(l’attrice Phoebe Dynevor) attraggono senza via di fuga, il bellissimo duca di Hastings (l’attore Regé-Jean Page). Ladiè al centro della storia di amore, rivalità, intrighi (e bellissimi costumi e acconciature capelli) di. Una serie calata nell’Inghilterra del periodo Regency (1811-1820). Ma con beauty look e segreti diassolutamente contemporanei. Come quello che vi sveliamo adesso e che appartiene alla protagonista(e alle sue).

thescvientist : io che leggo sulle storie di una “questo sì che è un amore vero!!1!1!” in riferimento ad una foto dei protagonisti di bridgerton ?????? - annachiara234 : RT @ennientegg: C’È CHI SHIPPA E CHI QUESTO QUESTO #bridgertonnetflix #b… - bridgertonbot : RT @_Valealizzi_: Questo per dire sempre che si ritorna bene dove si è stati bene. Ho adorato che abbiano un po' ripreso certe scene da Org… - _Valealizzi_ : Questo per dire sempre che si ritorna bene dove si è stati bene. Ho adorato che abbiano un po' ripreso certe scene… - _Valealizzi_ : RT @Jess7510_: Dovevano ridursi ad un punto di non ritorno prima di chiarirsi?! Sarebbe bastato essere sinceri fin da subito. Sostanzialmen… -