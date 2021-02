Australian Open 2021: programma, orari e ordine di gioco venerdì 12 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 12 febbraio per quello che concerne gli Australian Open 2021. Ritorna in campo il numero uno al mondo, Novak Djokovic, opposto all’americano Taylor Fritz nella mattinata italiana. Nella notte invece la sfida tra Serena Williams e la giovane Potapova. Una sola presenza azzurra si può scorgere dal programma di venerdì: si tratta di Sara Errani che sfida Hsieh alle ore 02:00. Ecco il programma di venerdì con orari italiani: ROD LAVER ARENA dalle ore 02:00 – Sabalenka vs Li a seguire – Potapova vs S.Williams a seguire – Mannarino vs Zverev non prima delle ore 09:00 – Kudermetova vs Halep a seguire – ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il, glie l’didi12per quello che concerne gli. Ritorna in campo il numero uno al mondo, Novak Djokovic, opposto all’americano Taylor Fritz nella mattinata italiana. Nella notte invece la sfida tra Serena Williams e la giovane Potapova. Una sola presenza azzurra si può scorgere daldi: si tratta di Sara Errani che sfida Hsieh alle ore 02:00. Ecco ildiconitaliani: ROD LAVER ARENA dalle ore 02:00 – Sabalenka vs Li a seguire – Potapova vs S.Williams a seguire – Mannarino vs Zverev non prima delle ore 09:00 – Kudermetova vs Halep a seguire – ...

