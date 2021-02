Amici 20 | cresce il feeling tra il ballerino Alessandro e la cantante Enula

(Di giovedì 11 febbraio 2021) IL DAYTIME DIOggi 11 febbraio è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘20 ’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. MARTINA HA PAURA DI ANDARE VIA Le due ballerine di Lorella Cuccarini, Rosa e Martina, forse dovranno affrontare una sfida. La maestra Celentano ha notato tra i casting una ragazza da far entrare nella scuola di. Sarà proprio questa ballerina, che ha conquistato l’insegnante più severa, a dover confrontarsi con le due ragazze già in gara dall’inizio. LEGGI ANCHE20, CHI È SERENA MARCHESE? LA BALLERINA CHE HA CONQUISTATO ALESSANDRA CELENTANO Serena sta preparando una coreografia latina in caso di sfida con Martina e una coreografia moderna se dovrà ballare contro Rosa. Nonostante per Serena sia il primo approccio con la danza latino ...

micheleguarino8 : RT @SoglianiC: Annaffiala con il cuore questa vita Che senza l'amore non cresce nulla. Buon giovedì amici di Twitter ?? - RoxyRosaliaR : @_RoteFuchs Anche io ho sempre avuto migliori amici maschi e poche amiche strette. Molte sono conoscenze più che am… - raulsanchezfl : RT @ANFN_ITALY: Il Network dei Comuni Amici della Famiglia cresce - ANFN_ITALY : Il Network dei Comuni Amici della Famiglia cresce - flbbergasted : quando vedo ragazzini delle medie/superiori qui sopra lamentarsi di 'amici' che con loro fanno lo stesso vorrei qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici cresce

Il Messaggero

sempre di più il numero dei turisti che scelgono la bicicletta come leitmotif per le loro ... fatte soprattutto in coppia (28%) o con gli(23%), con tappe giornaliere che, per il 70%, si ...Siamo una bella squadra, siamo forti, quindi ad ogni allenamento sisempre di più, perchè ti ... I mieimi prendono in giro perchè i giorni che ho liberi per uscire sono pochi e quel giorno ...Oggi 11 febbraio è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti ...La serie per bambini curata dall'ex-first lady degli Stati Uniti d'America uscirà su Netflix il prossimo 16 marzo 2021 ...