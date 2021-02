MoliPietro : Tra Hyundai e Apple L’accordo è saltato - futuroprossimo : Dopo Elevate, col nuovo TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot) @Hyundai tira fuori un altro dei su… - graqqq : Si fa presto a dire accordo... Niente più joint venture tra Hyundai e Apple: i coreani non vogliono costruire per c… - Notiziedi_it : Auto elettrica: nessun accordo tra Apple e Hyundai - lorysalad : Auto elettrica: nessun accordo tra Apple e Hyundai -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Hyundai

Entro il 2025,prevede di vendere 560.000 veicoli BEV all'anno in tutto il mondo, raggiungendo le prime tre posizionii costruttori di veicoli a zero emissioni.propone ...... ma si sa per certo che faranno affidamento sulla nuova architettura E - GMP del gruppo. Questa architettura, pensata specificatamente per questo tipo di veicoli, offre diversi vantaggi,...Hyundai ha annunciato che ha interrotto le trattative con Apple per lo sviluppo congiunto della guida autonoma. Altri dialoghi in corso ...Quella che vedete in foto è l’ultima “creatura” di Hyundai CRADLE (Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences), ovvero la divisione del gruppo coreano che si occupa di robotica e intell ...