Salvini parla a nome del centrodestra, Meloni lo corregge: attenzione, FdI non ha aperto a Draghi

Il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, nella villa dove abitò Franco Zeffirelli, sull'Appia, mette alla prova la compattezza del centrodestra.

Salvini e Berlusconi: daremo il nostro contributo nel governo

Salvini e Berlusconi hanno ribadito "la ferma volontà di dare un contributo. Con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale".

Salvini parla a nome del centrodestra. La Meloni lo corregge

L'incontro nel nuovo quartier generale del Cav nella Capitale è stato pubblicizzato con tanto di foto e video dei due leader uno di fronte all'altro. Sorridenti mentre si danno la mano.

