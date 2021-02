Roma: scoppia il caos anche al Liceo Socrate, studenti occupano l’edificio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quella di oggi è stata una delle varie occupazioni dei Licei che si stanno scatenando nella Capitale. I ragazzi si sono visti in mattinata intorno alle ore 7:30 del mattino e, dopo essersi radunati, si sono avviati verso l’istituto scolastico, mettendo in atto l’occupazione: ad ora il Liceo Socrate è occupato. L’occupazione è cominciata con un’assemblea straordinaria e al momento si stanno organizzando i vari “corsi” interni. Questa è solo una delle tante occupazioni: molte sono state le manifestazioni degli studenti nei giorni scorsi a causa della riapertura “non sicura” degli edifici scolastici. Leggi anche: Pomezia, ancora proteste degli studenti: «Scuole sanificate solo una volta a settimana, orari impossibili e nessun intervento sui trasporti» Il Liceo Kant Il 23 gennaio era già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quella di oggi è stata una delle varie occupazioni dei Licei che si stanno scatenando nella Capitale. I ragazzi si sono visti in mattinata intorno alle ore 7:30 del mattino e, dopo essersi radunati, si sono avviati verso l’istituto scolastico, mettendo in atto l’occupazione: ad ora ilè occupato. L’occupazione è cominciata con un’assemblea straordinaria e al momento si stanno organizzando i vari “corsi” interni. Questa è solo una delle tante occupazioni: molte sono state le manifestazioni deglinei giorni scorsi a causa della riapertura “non sicura” degli edifici scolastici. Leggi: Pomezia, ancora proteste degli: «Scuole sanificate solo una volta a settimana, orari impossibili e nessun intervento sui trasporti» IlKant Il 23 gennaio era già ...

