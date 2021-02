Pellezzano | pericolo frane | a Coperchia colpita un’abitazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe piogge di queste ore hanno causato a, nel comune di, nel tratto che già nei giorni scorsi era stato interessato da uno smottamento, un nuovo cedimento del costone che ha finito per travolgere parte di. Non ci sarebbero al momento persone ferite, ma si sta valutando di evacuare alcune abitazioni. Intanto, per l’altra frana che ha interessato la località Cologna, in seguito all‘intervento degli automezzi, è stata ripristinata la viabilità nel tratto interessato attraverso un senso unico alternato regolato da semafori. Ripresa anche la circolazione della linea 22 su percorso alternativo-Capriglia--Cologna-Salerno. Il tratto Capezzano-Fratte a/r è garantito dal servizio navette. L'articolo proviene da Anteprima24.it.