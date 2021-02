«Notturno» | un diverso immaginario per gli Academy Awards

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La strada è ancora lunga, passa dalla nomination vera e propria (tutti i candidati verranno annunciati il 15 marzo) e arriva alla notte degli Oscar quando verrà proclamato il vincitore del miglior documentario, ma intanto la presenza di Gianfranco Rosi con il suonella prima shortlist dei film selezionati dall’hollywoodiana in corsa per la statuetta – mentre è stato escluso da quella per il miglior film internazionale – è un bel segnale. Non solo per il riconoscimento al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lormaeditore : RT @PremioCalvino: «Qualcosa di completamente diverso.» Gli elogi riservati a 'Notturno di Gibilterra' di Gennaro Serio (@lormaeditore) sem… - PremioCalvino : «Qualcosa di completamente diverso.» Gli elogi riservati a 'Notturno di Gibilterra' di Gennaro Serio (@lormaeditore… -

Ultime Notizie dalla rete : Notturno diverso

Il Manifesto

La storia del nostro Re è qualcosa di. Non abbastanza evidente a livello internazionale ma ... c'è forse da specificarlo?) dà in pasto all'opinione pubblica: dal localedi Stoccolma ...... in uno stile narrativo e con un taglio completamente, valorizza il talento italiano'. Le motivazioni dei giornalisti cinematograficidi Gianfranco Rosi, che rappresenta anche l'...L’Fda ha dato il via libera all’eXciteOSA che punta a ridurre le apnee notturne con una strategia del tutto innovativa. L’azienda consiglia l’utilizzo per 20 minuti ogni giorno per sei settimane ...Annunciate le shortlist di 15 lungometraggi e 11 corti che si contenderanno un posto nella categoria miglior documentario agli Oscar 2021.