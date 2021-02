“No, non ci interessa”. La vip zittita e bloccata immediatamente da Barbara D’Urso (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Pomeriggio 5 si è tornato a parlare della storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. In molti hanno criticato nei giorni scorsi la relazione ritenendo che l’amore di Maria Laura De Vitis non è tanto per Paolo Brosio quanto per la notorietà che porta la relazione. Il giornalista ha ribattuto difendendo la sua fidanzata la fidanzata: “Rapporto di complicità che nessuno conosce. Tra di noi un colpo di fulmine”. Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis si sono conosciuti in un evento a Forte Dei Marmi prima dell’ingresso di Paolo al Grande Fratello Vip e il loro, secondo le parole dell’ex concorrente è stato “Un colpo di fulmine”: “Ci siamo guardati e sorrisi – ha spiegato a “Novella2000” – è stato un colpo di fulmine. Alla fine siamo rimasti a scambiare due chiacchiere”. (Continua dopo la foto) Nello studio di Barbara D’Urso è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Pomeriggio 5 si è tornato a parlare della storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. In molti hanno criticato nei giorni scorsi la relazione ritenendo che l’amore di Maria Laura De Vitis non è tanto per Paolo Brosio quanto per la notorietà che porta la relazione. Il giornalista ha ribattuto difendendo la sua fidanzata la fidanzata: “Rapporto di complicità che nessuno conosce. Tra di noi un colpo di fulmine”. Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis si sono conosciuti in un evento a Forte Dei Marmi prima dell’ingresso di Paolo al Grande Fratello Vip e il loro, secondo le parole dell’ex concorrente è stato “Un colpo di fulmine”: “Ci siamo guardati e sorrisi – ha spiegato a “Novella2000” – è stato un colpo di fulmine. Alla fine siamo rimasti a scambiare due chiacchiere”. (Continua dopo la foto) Nello studio diè ...

