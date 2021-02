Messo sotto torchio lo Xiaomi Mi 11 5G dallo youtuber JerryRigEverything

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) LoMi 11 5G è finito subito nelle mani dello, che l’haposto al test della durabilità senza troppi giri di parole. Come potete vedere nel video completo che vi lasciamo qui, il dispositivo ha resistito discretamente bene: il vetro a protezione del display, compreso il lettore di impronte digitali collocato, è sopravvissuto alla prova, pur avendo riportato diversi graffi. La cover posteriore non è stata rigata, dimostrando una certa resistenza. Bene anche la cornice in metallo, che nel tempo potrebbe diventare sede di graffi e di qualche leggera ammaccatura. LoMi 11 5G è stato anche gettato nel fuoco per testare lo schermo AMOLED, eposto al bend test, che in passato ha dato non pochi ...