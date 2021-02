Marcolin | «La Lazio può mettere in difficoltà l’Inter E se accadrà…»

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il telecronista ed ex giocatore bianconceleste Darioparla dellain vista del match controin campionato: le sue parole sulle sfida Sulle pagine de Il Messaggero è intervenuto Dario, ex giocatore della, ora telecronista. Le sue parole. «I biancocelesti possono fare risultato a San Siro, è la squadra che più di tutte puòinla corazzata di Conte. Mi sembra di rivedere in questa gara un po’ quel Juvecon gol di Simeone, mi aspetto una situazione simile. E se accadrà, laè capace di volare e sorprendere tanti, fino alla fine. A quel punto l’entusiasmo e la consapevolezza faranno la differenza». Leggi su Calcionews24.com

