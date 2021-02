L'identikit del Festival nella "bolla"

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laura Rio Amadeus: "Mai pensato di lasciare". Fiorello: "Non c'è il pubblico in sala? Meglio" Intanto Sanremo, la città, potrebbe tornare in zona rossa. Se la situazione per ilera già complicata, nelle ultime ore si è aggiunto anche l'aumento dei casi di contagio (dovuto ai turisti e ai frontalieri con la Costa Azzurra dove la situazione è grave) che ha portato le autorità a valutare il blocco del Ponente Ligure per due settimane. Si deciderà nelle prossime ore: il contenimento dei contagi sarebbe volto anche a riaprire la Riviera a inizio marzo, durante i giorni (dal 2 al 6) della kermesse canora. In ogni caso, l'Ariston - come hanno spiegato ieri i vertici Rai in conferenza stampa - sarà «Covid free», in sostanza una «» dove entreranno solo presentatori, cantanti, entourage, ospiti, orchestrali, addetti ai lavori. Che, ...