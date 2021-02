L' Equipe attacca Agnelli | ' Il calcio è di tutti | non può decidere lui'

sergiogali5 : RT @Vatenerazzurro1: #Equipe attacca #AndreaAgnelli: 'E' uno di quelli che fanno più male all'idea di universalità del calcio'. @Gazzetta_i… - AttilaAzureRive : RT @Vatenerazzurro1: #Equipe attacca #AndreaAgnelli: 'E' uno di quelli che fanno più male all'idea di universalità del calcio'. @Gazzetta_i… - Wes10Sneijder1 : RT @MarcoReNer_azz: L’Equipe attacca Andrea Agnelli...vediamo quanta stampa italiana riporterà il tutto. Appecorinati?? - FcInterNewsit : L'Equipe attacca Agnelli: 'Non è ingiusta l'Atalanta in UCL, ma lui che ridisegna il calcio europeo' - MarcoReNer_azz : L’Equipe attacca Andrea Agnelli...vediamo quanta stampa italiana riporterà il tutto. Appecorinati?? -

Ultime Notizie dalla rete : Equipe attacca

L'editorialista anzitutto evoca come fu l', dopo averne dato i natali, a consegnare la prima coppa al Real Madrid, definendola all'epoca come "figlia dell'amore". La futura Champions invece "...Commenta per primo L'Andrea Agnelli , presidente della Juventus e a capo dell' Eca : ' E' uno di quelli che fanno più male all'idea di universalità del calcio' . Lo scrive Vincent Duluc, prima firma del ...La sentenza è attesa per domani, dopo la seconda semifinale tra Atalanta e Napoli; molto o tutto dipenderà da cosa hanno ascoltato e visto quarto uomo e ispettori della procura federale in uno stadio ...Ma anche volto chiave del ritorno al successo della Juve dopo l'incubo Calciopoli, tre scudetti in fila che sono stati l'inizio di un'epoca senza precedenti in Italia. Ma forse è solo un altro dito ch ...