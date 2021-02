L’ennesima sparata di Crisanti: “Gli anticorpi monoclonali? Inutili, uno spreco di soldi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Gli anticorpi monoclonali sono un inutile spreco di denaro, denaro che andava invece investito nella ricerca italiana: lo ha deciso Andrea Crisanti, che accantonato per un attimo il sogno di tenere sottochiave 60 milioni di italiani fino al 2022, ha deciso di farci sapere la sua fondamentale opinione sul cocktail di farmaci contro il Covid-19 appena approvato dall’Aifa. Una delle cosiddette «terapie indirette», che modulando il sistema immune dell’ospite rendono inefficace l’attacco virale e contengono i sintomi più gravi dell’infezione, i monoclonali riducono mortalità (e soprattutto ricoveri, evitando il sovraffollamento delle strutture ospedaliere) del 70%. Questo se utilizzati nelle primissime fase della malattia. Già autorizzati da altri Paesi – un cocktail di questi farmaci, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Glisono un inutiledi denaro, denaro che andava invece investito nella ricerca italiana: lo ha deciso Andrea, che accantonato per un attimo il sogno di tenere sottochiave 60 milioni di italiani fino al 2022, ha deciso di farci sapere la sua fondamentale opinione sul cocktail di farmaci contro il Covid-19 appena approvato dall’Aifa. Una delle cosiddette «terapie indirette», che modulando il sistema immune dell’ospite rendono inefficace l’attacco virale e contengono i sintomi più gravi dell’infezione, iriducono mortalità (e soprattutto ricoveri, evitando il sovraffollamento delle strutture ospedaliere) del 70%. Questo se utilizzati nelle primissime fase della malattia. Già autorizzati da altri Paesi – un cocktail di questi farmaci, il ...

