Le regole d'oro per utilizzare i social quando, da ragazzini, ci si iscrive per la prima volta

Il giorno dopo il Safer Internet Day in cui abbiamo parlato di educazione civica digitale nelle scuole e dei lati nascosti del gaming online abbiamo deciso di parlare con Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina. L'organizzazione è nata in ricordo di Carolina Picchio, la prima vittima ufficiale di cyberbullismo che – dopo essere stata vittima di derisione e umiliazione online per un video in cui i suoi compagni giocavano con il suo corpo mimando atti sessuali mentre lei era incosciente – si è tolta la vita nel 2013. A lei è dedicata la prima legge in Europa sul cyberbullismo che è stata approvata all'unanimità il 17 maggio 2017 per poi entrare in vigore il 18 giugno 2018. Nella giornata di ieri il padre di Carolina ha scelto di fare un appello direttamente ai ragazzi perché usino internet nella maniera giusta e proprio su questo vogliamo ...

