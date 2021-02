Lanci orbitali dai quattro angoli del mondo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La solita SpaceX, ma anche i cinesi ed i russi, hanno compiuto diversinella scorsa settimana. Vediamo in dettaglio che cosa è successo e quali altri veicoli spaziali girano ora sopra le nostre teste.

Maxi062 : Ecco una rassegna dei quattro tentativi di lancio orbitale della scorsa settimana... -

Forse col tempo le cose cambieranno, ma al momento le aziende private cinesi che hanno effettuatocon successo si contano sulle dita di una mano. Si tratta di iSpace e Galactic Energy ,...Elon Musk e SpaceX hanno raggiunto questo traguardo nel settembre del 2008 (al quarto tentativo), mentre Rocket Lab ha ora effettuato 17dal primo successo arrivato nel gennaio 2018. ...Milano, 9 feb. (askanews) - L'Europa, attraverso l'Esa (Agenzia spaziale europea) è in prima linea nel progetto di difesa della Terra contro ...A condurre l’investimento in Astra finalizzato al lancio di una nuova generazione di servizi spaziali per migliorare la vita sulla Terra saranno i conti e fondi gestiti da BlackRock Astra, società pri ...