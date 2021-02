La storia di Giuseppe Cernecca: i partigiani comunisti lo legarono a un albero e lo decapitarono (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tratto dal libro di Roberto Menia “10 febbraio. Dalle foibe all’esodo”. La storia di Giuseppe Cernecca «Lapidato con i sassi delle tue doline, ogni pietra ha una voce, il tuo lamento che chiede perché». Mario Varesi, un poeta dell’esilio, dedicò questi versi alla vicenda di Giuseppe Cernecca, lapidato dai titini. La sua colpa? Essere italiano. La sua storia fu resa nota dalla figlia Nidia, esule da Gimino, donna coraggiosa la quale nel 1992 promosse, con la sua denuncia, che andammo a presentare assieme presso il tribunale di Trieste, l’apertura del processo “Foibe”, svoltosi poi a Roma contro i capi titini responsabili delle stragi nell’Istria e a Fiume. Di quel processo, osteggiato dentro e fuori dai nostri confini, restano le belle pagine scritte da un magistrato che alla giustizia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tratto dal libro di Roberto Menia “10 febbraio. Dalle foibe all’esodo”. Ladi«Lapidato con i sassi delle tue doline, ogni pietra ha una voce, il tuo lamento che chiede perché». Mario Varesi, un poeta dell’esilio, dedicò questi versi alla vicenda di, lapidato dai titini. La sua colpa? Essere italiano. La suafu resa nota dalla figlia Nidia, esule da Gimino, donna coraggiosa la quale nel 1992 promosse, con la sua denuncia, che andammo a presentare assieme presso il tribunale di Trieste, l’apertura del processo “Foibe”, svoltosi poi a Roma contro i capi titini responsabili delle stragi nell’Istria e a Fiume. Di quel processo, osteggiato dentro e fuori dai nostri confini, restano le belle pagine scritte da un magistrato che alla giustizia ...

