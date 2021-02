Incubo Serie A per il Galatasaray: eliminati in coppa da due ex del campionato italiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Galatasaray è stato storicamente una squadra ostica per le formazioni italiane in Champions League. Ne sa qualcosa la Juventus, eliminata dai giallorossi nella Champions League 2013/14. Tuttavia, come per contrappasso, il club giallorosso ha subito una clamorosa eliminazione in coppa di Turchia proprio per mano di due vecchie conoscenze della Serie A.INCREDIBILEIl Galatasaray è uscito per mano dell’Alanyaspor perdendo per 3-2 in casa. Le reti della squadra ospite portano firme note agli appassionati italiani. Due le marcature siglate dall'ex Fiorentina Babacar, mentre un centro è di Ucan, giocatore che ha vestito le maglie di Roma ed Empoli. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilè stato storicamente una squadra ostica per le formazioni italiane in Champions League. Ne sa qualcosa la Juventus, eliminata dai giallorossi nella Champions League 2013/14. Tuttavia, come per contrappasso, il club giallorosso ha subito una clamorosa eliminazione indi Turchia proprio per mano di due vecchie conoscenze dellaA.INCREDIBILEIlè uscito per mano dell’Alanyaspor perdendo per 3-2 in casa. Le reti della squadra ospite portano firme note agli appassionati italiani. Due le marcature siglate dall'ex Fiorentina Babacar, mentre un centro è di Ucan, giocatore che ha vestito le maglie di Roma ed Empoli. ITA Sport Press.

