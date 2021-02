Il Recovery Plan è (anche) questione di contabilità. L’analisi di Balducci (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non pensiamo che sia da imputare solo ai politici del passato governo gialloverde il fatto che ancora l’Italia non sia stata in grado di mettere a punto un piano nazionale di Recovery e resilience (Pnr) adeguato. Temiamo che il problema risieda soprattutto nella tecnostruttura di supporto ai vertici politici, cioè a dire nella macchina amministrativa. Non possiamo fare a meno di rimarcare che il dlgs 91 del 2011 è ancora lungi dall’essere realmente messo in opera. Per chi ne avesse perso la memoria, il dlgs 91/2011 è lo strumento di implementazione al livello della amministrazione centrale dello Stato della contabilità per missioni. Rammentiamo rapidamente che questo significa articolare la spesa non tanto per la natura di quello che compero ma per la destinazione per cui realizzo la spesa. Non stanzio soldi per comperare pisellini, carote e merluzzi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non pensiamo che sia da imputare solo ai politici del passato governo gialloverde il fatto che ancora l’Italia non sia stata in grado di mettere a punto un piano nazionale die resilience (Pnr) adeguato. Temiamo che il problema risieda soprattutto nella tecnostruttura di supporto ai vertici politici, cioè a dire nella macchina amministrativa. Non possiamo fare a meno di rimarcare che il dlgs 91 del 2011 è ancora lungi dall’essere realmente messo in opera. Per chi ne avesse perso la memoria, il dlgs 91/2011 è lo strumento di implementazione al livello della amministrazione centrale dello Stato dellaper missioni. Rammentiamo rapidamente che questo significa articolare la spesa non tanto per la natura di quello che compero ma per la destinazione per cui realizzo la spesa. Non stanzio soldi per comperare pisellini, carote e merluzzi ...

