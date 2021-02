Governo: contatti Draghi-Grillo in mattinata sbloccano impasse (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata tra il premier incaricato Mario Draghi e il garante del M5S, Beppe Grillo, avrebbe sbloccato l'impasse legato al voto della base pentastellata sulla piattaforma Rousseau. La telefonata ci sarebbe stata in tarda mattinata, attorno all'ora di pranzo, da qui la decisione di accelerare con il voto dei militanti, che dovrebbe partire in serata o al più tardi domattina. (di Ileana Sciarra) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata tra il premier incaricato Marioe il garante del M5S, Beppe, avrebbe sbloccato l'legato al voto della base pentastellata sulla piattaforma Rousseau. La telefonata ci sarebbe stata in tarda, attorno all'ora di pranzo, da qui la decisione di accelerare con il voto dei militanti, che dovrebbe partire in serata o al più tardi domattina. (di Ileana Sciarra)

