Giuntoli flop, in cinque anni di mercato, 406mln di perdite (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Corriere del Mezzogiorno, oggi parla di numeri, nello specifico quelli persi dal Napoli. In cinque anni il mercato di Giuntoli è da considerarsi un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Corriere del Mezzogiorno, oggi parla di numeri, nello specifico quelli persi dal Napoli. Inildiè da considerarsi un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

_SiGonfiaLaRete : Mercato flop di #Giuntoli, incredibile il confronto con #Bigon e #Marino - SimoRussoNa83 : Per chi pesa che Adl guadagni e basta... 406mln di perdite 44 giocatori acquistati!!! #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : CdM - Mercato flop, 406 milioni di perdite negli ultimi cinque anni: riflessioni su Giuntoli - vcitriniti89 : @ADeLaurentiis per favore manda via giuntoli,ti ha fatto spendere milioni, per poi vedere giocatori svenduti e dat… - carlomtodini : @Carloalvino Forse Giuntoli non è all’altezza del Napoli , visto che è bravo solo a vendere i calciatori ,flop,da l… -