Faenza | morte di Ilenia Fabbri | spunta la pista del delitto su commissione

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) È ancora un giallo il caso di, la 46enne uccisa nella sua casa a(Ravenna) il 6 febbraio scorso. Sul tavolo degli inquirenti un complesso lavoro di ricostruzione per chiarire i contorni dei fatti consumatisi all’alba di sabato all’interno di quell’abitazione di via Corbara in cui la donna è stata trovata senza vita, sgozzata nel vano cucina. E tra le ipotesi al vaglioquella delsuuccisa in casa: l’ipotesi delsuSono ore decisive nell’ambito delle indagini sulladella donna, trovata senza vita nella sua abitazione all’alba del 6 febbraio scorso dopo l’allarme lanciato da un’amica della figlia che si ...

Per lagli Ilenia gli inquirenti hanno parlato di probabile omicidio su commissione e col passare delle ore sono sempre più convinti che l'uomo avesse le chiavi di casa per entrare indisturbato. Si ...... magari entrato in casa con una copia delle chiavi Ilenia Fabbri, uccisa in casa ail 6 febbraio Tra le varie ipotesi al vaglio per spiegare ladella 46enne diIlenia Fabbri , c'è ...Ilenia Fabbri uccisa in casa: l’ipotesi del delitto su commissione . Sono ore decisive nell’ambito delle indagini sulla morte della donna, trovata senza vita nella sua abitazi ...Ilenia Fabbri è stata sorpresa in camera da letto, da un sicario verosimilmente ancora disarmato. Il sicario aveva la chiave. Appostato, sabato mattina all’alba, l’assassino avrebbe atteso l’uscita di ...