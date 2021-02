È ufficiale | lunedì 15 febbraio riaprono gli impianti sciistici

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l’ordinanza con cui a decorrere da152021 e fino a mercoledì 31 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o 3 del DPCM 14 gennaio 2021, glinelle stazioni e nei comprensorisono aperti anche agli sciatori amatoriali. L’utilizzo deglidi risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle ‘Linee guida per l’utilizzo deglidi risalita nelle stazioni e nei comprensorida parte degli sciatori amatoriali’, approvato dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 8. NUMERO MASSIMO PRESENZE In base al testo dell’Ordinanza “in ogni comprensorio ...