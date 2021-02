Belen Rodriguez | “Aspetto un bambino da Antonino Spinalbese”

Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta, spiazzata dalla reazione di Santiago - CVNNEXI0N : ah ma belen rodriguez è incinta ?????????? - GDS_it : Incinta Belen Rodriguez: 'Sento che è una bimba, amo un uomo gentile' - AnnamariaTortor : Bèlen Rodriguez conferma: “Io e Antonino aspettiamo un bambino. Sono al quinto mese” - - GiuseppeporroIt : 'Ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi', le dolci parole di Antonino Spinalbese sulla Rodrìguez: ecco cosa h… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Stefano De Martino non ha ufficializzato alcuna relazione dopo la separazione dalla ex moglielo scorso marzo. Nei mesi scorsi si è parlato di una relazione tra il ballerino napoletano e la modella Maria Carla Boscono, avvistata poi con l'ex compagno. Prima ancora De Martino è ...C'è aria di novità nella vita privata di Andrea Iannone. O così pare. Sì perché il bel centauro, famoso anche per essere stato il fidanzato prima die poi di Giulia De Lellis, è stato pizzicato dai fotografi a Milano, in un romantico tete à tete con la figlia di Umbero Tozzi, Natasha.: 'Sono incinta al quinto mese. Lo sento: ...Attraverso le pagine del settimanale "Chi", Belen Rodriguez conferma di aspettare un bambino dal compagno Antonino Spinalbese.Belen Rodriguez conferma di essere incinta e il suo suo compagno Antonino Spinalbese si confessa in un'intervista a cuore aperto su ...