"Avete rotto il caz**": Pomeriggio 5 choc, una troupe di Barbara D'Urso aggredita in diretta, le urla sconvolte dell'inviata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una troupe di Pomeriggio Cinque è stata aggredita in diretta durante il collegamento con Barbara D'Urso. delle immagini inaspettate che hanno spiazzato tutti. Protagonista dell'aggressione l'inviata Cristina Battista, che si trovava a Faenza, fuori dalla casa in cui sabato scorso è stato ritrovato il corpo di Ilenia Fabbri, la mamma 46enne morta con una ferita alla gola. Quando la padrona di casa ha lanciato le immagini da studio, si è vista la troupe che cercava di avvicinare la figlia della vittima, la quale avrebbe segnalato alcune inesattezze nei servizi precedenti relativi alla mamma. La ragazza, visibilmente scossa dall'accaduto, si sarebbe scagliata sulla troupe

