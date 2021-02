Andrea Perrone | chi è l’ex marito di Sabrina Ferilli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Popolare e amata, così si potrebbe riassumere l’impressione che una larga fetta di pubblico ha dell’apprezzata. L’attrice, nonostante la grande notorietà, ha sempre preferito mantenere un profilo basso circa la sua vita privata. Una delle curiosità che più hanno stimolato in questi anni l’attenzione dei fan è perché la 56enne romana non abbia mai avuto figli. Sulla questione ha fatto chiarezza la diretta interessata, in passato, rilasciando un’intervista al quotidiano La Stampa.spiegava di aver sempre optato lungo la sua vita per delle decisioni dettate da esigenze personali, “facendo anche scelte azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo”. Nello specifico, circa il tema figli, ha aggiunto: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le ...