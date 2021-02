Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 11:30 (Di martedì 9 febbraio 2021) Viabilità 9 FEBBRAIO 2021 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA Regione CON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE CIRCOLazioNE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELL’INTERA Regione INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E PRIMA PORTA SULLA CASSIA BIS A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO PER LAVORI SU VIA PRENESTINA SI ST AIN CODA TRA COLLE MONFORTANI E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERMANGONO DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LACON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE CIRCONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELL’INTERAINCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E PRIMA PORTA SULLA CASSIA BIS A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO PER LAVORI SU VIA PRENESTINA SI ST AIN CODA TRA COLLE MONFORTANI E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERMANGONO DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE ...

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all'ascolto code su viale della Piramide Cestia per un ...Prenestina sta provocando incolonnamenti a partire dalla Ardeatina e cambia la viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 02 - 2021 ore 09:45

VIABILITÀ 9 FEBBRAIO 2021 ORE 9:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L'ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA ...

