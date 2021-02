Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 7.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LACON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE,CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE SU VIA AURELIA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA MAFFEI PROVOCA CODE A PARTIRE DA VIA AUIRELIA ANTICA IN DIREZIONE,AL MOMENTO SI TRASNSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA SEMPRE PER INCIDENTE IN DIREZIONEINCOLONNAMENTI SU VIA PONTINA ALTEZZA CASALAZZARA , A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA CASTEL ...