Vaccino, Bassetti categorico: “I sanitari che non lo fanno via dal lavoro” (Di martedì 9 febbraio 2021) GENOVA – “Può un operatore sanitario non vaccinato lavorare a contatto con i pazienti durante una pandemia? Io credo di no. Trovo che sia grave e inaccettabile, anche alla luce di ciò che ha rappresentato la pandemia per il nostro paese”. Lo scrive su Facebook il responsabile della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, commentando quanto accaduto all’ospedale di Rovigo, dove quattro sanitari che avevano deciso di non vaccinarsi sono stati contagiati dal covid. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) GENOVA – “Può un operatore sanitario non vaccinato lavorare a contatto con i pazienti durante una pandemia? Io credo di no. Trovo che sia grave e inaccettabile, anche alla luce di ciò che ha rappresentato la pandemia per il nostro paese”. Lo scrive su Facebook il responsabile della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, commentando quanto accaduto all’ospedale di Rovigo, dove quattro sanitari che avevano deciso di non vaccinarsi sono stati contagiati dal covid.

AntonioInteglia : RT @tempoweb: #Bassetti: i medici che non si vaccinano siano allontanati dal lavoro #coronavirus #COVID19 #vaccino - anartik1 : RT @SecolodItalia1: I dubbi dei poliziotti sul vaccino Astrazeneca: è il peggiore. Bassetti: non è vero, non è di serie B - tempoweb : #Bassetti: i medici che non si vaccinano siano allontanati dal lavoro #coronavirus #COVID19 #vaccino… - caimano65 : Sarebbe ora che una politica seria obbligasse costoro a farla finita col darci i loro augusti pareri ogni minuto! E… - mauro40981997 : Bassetti sempre piu' allo scoperto... -