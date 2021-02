uscito "Obe" ("Out of Body Experience"), il primo album in studio del producer Mace (Di martedì 9 febbraio 2021) di Antonio Mazzolli Dopo l'uscita del fortunatissimo singolo 'La canzone nostra', in testa a tutte le classifiche di streaming italiane, in collaborazione con il giovane Blanco e Salmo, il produttore ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) di Antonio Mazzolli Dopo l'uscita del fortunatissimo singolo 'La canzone nostra', in testa a tutte le classifiche di streaming italiane, in collaborazione con il giovane Blanco e Salmo, il produttore ...

NicoleHuez : La mia playlist aveva bisogno di una svolta e nulla è uscito OBE e ora non mi serve nemmeno più una playlist - f3rnweh : quanto poco taste i locals che hanno ancora il coraggio di mettere nelle storie l'album di capo plaza dopo che è uscito obe - 34_liss : RT @rtl1025: In diretta su RTL 102.5 Mace ???? Oggi è uscito il suo nuovo album #Obe ???? A sorpresa in collegamento anche Blanco Segui la d… - matrix_berlin : RT @rtl1025: In diretta su RTL 102.5 Mace ???? Oggi è uscito il suo nuovo album #Obe ???? A sorpresa in collegamento anche Blanco Segui la d… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 Mace ???? Oggi è uscito il suo nuovo album #Obe ???? A sorpresa in collegamento anche Blanco… -