Trento, uomo ricattato per non diffondere foto sul web. Arrestate tre persone (Di martedì 9 febbraio 2021) Dal 2016, quando aveva avviato uno scambio di immagini con atteggiamenti sessuali espliciti con quella che credeva essere la sua amante, per un uomo di 55 anni residente in Trentino è iniziato un incubo. Quelle foto, questa la minaccia, sarebbero diventate di pubblico dominio se lui non avesse pagato. Così il 55enne, artigiano del settore edile, ha pagato circa 100.000 euro tra ricariche su PostePay e bonifici bancari indirizzati alla donna. La svolta è arrivata all'ennesima richiesta di denaro: 8.000 euro in contanti, con la promessa di chiudere la faccenda. A quel punto l'uomo ha deciso di rivolgersi allo Sportello sicurezza di Confcommercio che lo ha messo in contatto con la Guardia di Finanza di Trento che è entrata in azione.

