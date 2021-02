Tiki Taka, Chiambretti: «Puntata lunghissima. Spero che i dirigenti ci portino in prima serata e facciamo prima» (Di martedì 9 febbraio 2021) Piero Chiambretti, Tiki Taka “Spero che i dirigenti del settimo piano ci portino in prima serata e facciamo prima“. Curioso colpo di tacco di Piero Chiambretti a Tiki Taka. Una mossa da ricontrollare al Var. Nella più recente Puntata del programma di Italia1, il conduttore Mediaset si è lasciato andare ad una inaspettata chiosa sull’orario di inizio e soprattutto sulla durata monstre del talk calcistico, chiamando in causa anche i vertici del Biscione. In particolare, sottolineando l’orario di inizio del programma – erano le 23.10 – Pierino ha commentato: “E’ una Puntata ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 febbraio 2021) Pieroche idel settimo piano ciin“. Curioso colpo di tacco di Piero. Una mossa da ricontrollare al Var. Nella più recentedel programma di Italia1, il conduttore Mediaset si è lasciato andare ad una inaspettata chiosa sull’orario di inizio e soprattutto sulla durata monstre del talk calcistico, chiamando in causa anche i vertici del Biscione. In particolare, sottolineando l’orario di inizio del programma – erano le 23.10 – Pierino ha commentato: “E’ una...

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka Manuela Ferrera e le zozze: Gonzalo Higuain dice basta

Di nuovo ospite a Tiki Taka di Piero Chiambretti la 36enne ha annunciato che bisogna chiudere il capitolo "zozze" visto che ha ricevuto delle lettere dagli avvocati di Higuain . Del resto Manuela era ...

Cruciani ad Auriemma: Vai a fare il naufrago

Poteva esserci una puntata di Tiki Taka senza la consueta lite tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani? Impossibile o quasi . Anche ieri, infatti, nel salotto di Piero Chiambretti all'interno del tak di Itaia1 il giornalista ...

La Dea del pallone sfila a Tiki Taka - Sportmediaset Sport Mediaset Tiki Taka, Chiambretti: «Puntata lunghissima. Spero che i dirigenti ci portino in prima serata e facciamo prima»

“Spero che i dirigenti del settimo piano ci portino in prima serata e facciamo prima“. Curioso colpo di tacco di Piero Chiambretti a Tiki Taka. Una mossa da ricontrollare al V ...

Viky Varga: retroscena Pellè alla Juve e rigore Italia-Germania

A gennaio la Juventus non ha di fatto compiuto movimenti di mercato. A Pirlo è bastato recuperare i tanti infortunati e utilizzare Kulusevski come punta per sopperire allo stop, agli sgoccioli, di Dyb ...

