"Ti sei scordata i vestiti?". Elisabetta Gregoraci in mutande, la rissa con Antonella Elia al Gf Vip | Guarda (Di martedì 9 febbraio 2021) "Ti sei dimenticata di vestirti?". Elisabetta Gregoraci si presenta in studio al Grande Fratello Vip, su Canale 5, con un look sconvolgente: abito nero aderentissimo, scollatura totale, trasparenze strategiche dalla vita alle ginocchia e reggicalze. E Antonella Elia non può che sottolineare con un po' di perfidia "l'eccesso" della ex moglie di Flavio Briatore, uscita dalla casa di Cinecittà prima di Natale dopo aver conquistato (e infranto) il cuore di Pierpaolo Pretelli. "Si era scordata il vestito a casa…E' praticamente in mutande stasera. Carinaaaa...", commenta l'opinionista di Alfonso Signorini, quando la Gregoraci esce di scena per una sorpresa. Sentite le parole della collega, Elisabetta è rientrata subito ed è scattato un vivace e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) "Ti sei dimenticata di vestirti?".si presenta in studio al Grande Fratello Vip, su Canale 5, con un look sconvolgente: abito nero aderentissimo, scollatura totale, trasparenze strategiche dalla vita alle ginocchia e reggicalze. Enon può che sottolineare con un po' di perfidia "l'eccesso" della ex moglie di Flavio Briatore, uscita dalla casa di Cinecittà prima di Natale dopo aver conquistato (e infranto) il cuore di Pierpaolo Pretelli. "Si erail vestito a casa…E' praticamente instasera. Carinaaaa...", commenta l'opinionista di Alfonso Signorini, quando laesce di scena per una sorpresa. Sentite le parole della collega,è rientrata subito ed è scattato un vivace e ...

paaynes : @guenda_ggoria amo ti sei già scordata i mi piace che hai messo contro tommaso e Stefania? Oppure c’hai riflettuto? #tzvip - KhalPharmakon : RT @MaleficaMilano: Detto da rosalinda che Maria Teresa non è abbastanza chiara e le cose che dice spesso non coincidono,Adua adua ma te li… - MaleficaMilano : Detto da rosalinda che Maria Teresa non è abbastanza chiara e le cose che dice spesso non coincidono,Adua adua ma t… - followdreams89 : Ahah Rosalinda tu proprio che dai questa motivazione Forse ti sei scordata delle bugie dette da te #gfvip - backtvlouis : @Star4404 no sono 1.75 amo ti sei scordata per caso -