Tenta la fuga e sperona l’auto della Polizia: 26enne casertana denunciata (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da una segnalazione è nato un inseguimento che avrebbe potuto avere conseguenze veramente gravi. E’ quanto accaduto questa mattina a Napoli, in via Ernesto Rossi, dove sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale dopo la segnalazione di una persona in stato confusionale. La donna, una 26enne casertana, alla vista delle Forze dell’Ordine, si è messa in auto e ha Tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento con tanto di Tentativo di speronamento in via Galimberti. Caos nella circolazione e situazione altamente pericolosa fino a che è sopraggiunta anche una pattuglia del Commissariato di Scampia che ha bloccato la fuga della donna. La 26enne è stata bloccata. Per lei è scattata la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da una segnalazione è nato un inseguimento che avrebbe potuto avere conseguenze veramente gravi. E’ quanto accaduto questa mattina a Napoli, in via Ernesto Rossi, dove sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale dopo la segnalazione di una persona in stato confusionale. La donna, una, alla vista delle Forze dell’Ordine, si è messa in auto e hato la. Ne è nato un inseguimento con tanto ditivo dimento in via Galimberti. Caos nella circolazione e situazione altamente pericolosa fino a che è sopraggiunta anche una pattuglia del Commissariato di Scampia che ha bloccato ladonna. Laè stata bloccata. Per lei è scattata la ...

genovatoday : Rapina in un supermercato di Marassi, tenta la fuga ma finisce in manette - powertoalpacas : 2) il tentativo di fuga di isabella deve essere avvenuto intorno al 2025: se siamo nell'anno 2045, isabella ha tren… - LeonessaBrescia : La Germani tenta la fuga, ma incappa in un'Allianz dura a morire: anche il terzo quarto è biancorosso sul punteggio… - RadioVoceVicina : Misterbianco, Ladro maldestro preso dopo la fuga tenta ancora di scappare dal pronto soccorso: acciuffato - zazoomblog : Tenta il furto in un distributore di bevande: 33enne preso dopo il tentativo di fuga in bicicletta - #Tenta #furto… -